L'Antwerp se paie le scalp de Tottenham

Les Anversois continuent leur parcours parfait en Europa League en se payant l'équipe de José Mourinho.

Une rencontre presque parfaite contre un adversaire qui a peut-être pris les Anversois de haut: les hommes de Leko se sont cependant imposés contre le grand Tottenham, avec le coeur et un score qui aurait pu être plus large.

il est clair que Butez n'a pas été beaucoup inquiété ce jeudi soir, au contraire du Français Lloris. Ce dernier s'est retourné sur une frappe surpuissante de Refaelov, bien servi par un Dieumerci Mbokani accrocheur (29', 1-0).

L'ancien attaquant d'Anderlecht et du Standard aurait pu et dû marquer en seconde période à un mètre, tout comme Juklerod quelques minutes plus tard.

En face, si Adelweireld est resté sur le banc, Mourinho avair aussi choisi de se passer de Kane, Son, Lamela ou encore Lucas Moura. Ces hommes sont cependant monté à la pause ou peu après, sans pouvoir changer le cours de la rencontre. Le Great Old signe son retour en Europe avec un 6/6.