Le Standard prêt à créer l'exploit à Benfica ? "Jouer crânement notre chance"

Après sa défaite lors de son entrée en lice en Europa League contre les Rangers (0-2) jeudi dernier, le Standard de Liège affrontera Benfica ce soir.

Après les Rangers, place à Benfica pour le Standard de Liège. Une formation d'un autre calibre et habituée à évoluer en Ligue des champions. "La qualité de l’adversaire fait que nous ne sommes pas favoris mais nous voulons jouer crânement notre chance car c’est le genre de rencontres pour lesquelles les joueurs travaillent depuis longtemps", a expliqué Philippe Montanier dans des propos relayés par la DH.

Mais rien n'est impossible, et l'exploit est possible. "Chaque match a sa vérité et le groupe commence à avoir du vécu européen, même s’il est encore jeune. Nous voulons prendre du plaisir et surtout de donner le meilleur de nous-mêmes pour tenter d’exprimer notre potentiel face à une grosse opposition. La performance nous amènera à un résultat", a conclu le technicien français.