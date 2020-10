Jan Vertonghen après la victoire contre le Standard: "Un très bon match"

Un seul Belge avait le sourire, jeudi soir, à Lisbonne.

Et c'est Jan Vertonghen qui, comme il en a pris l'habitude, était titulaire au cœur de l'arrière-garde de Benfica. Les Aigles se méfiaient du Standard et ils ont abordé la rencontre avec vigilance. "Je pense qu'on est entré dans la rencontre de manière très agressive. On a pris ce match très au sérieux et ça s'est vu dans notre très bonne première période", estime le Diable Rouge au micro de Sporza.

Il a pourtant fallu attendre le début de seconde période pour que Benfica fasse la différence. "Le but nous a rassurés et après, on a senti que le Standard commençait à fatiguer. On a peut-être été un peu moins consistants qu'en première période, mais dans l'ensemble, nous avons fait un très bon match", insiste Jan Vertonghen.