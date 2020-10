Satisfait de ses débuts rennais, Jérémy Doku pointe ce qu'il veut encore améliorer

Jérémy Doku a déjà montré une partie de son talent sur les pelouses françaises, il attend désormais de débloquer son compteur.

Il avait débuté ses deux premiers matchs sur le banc, il était titulaire lors des deux suivants et il estime avoir réussi de bons débuts avec son nouveau club. "J'ai pu montrer ce dont je suis capable et je suis satisfait, mais je sais aussi que je dois être plus efficace", expliquait Jérémy Doku, vendredi, en conférence de presse.

Mais l'ambition de l'ambition de l'ancien Mauve est aussi de faire gonfler ses statistiques. "Je suis venu ici pour marquer et donner des assists. C'est ce qu'on attend d'un attaquant. Je dois encore progresser, mais ça c'est normal.", estime-t-il.

Et s'il attend toujours son premier but et son premier assist rennais, le jeune Diable Rouge aura peut-être l'occasion de débloquer son compteur dès ce samedi contre Brest. Une rencontre qui doit permettre aux Bretons de retrouver le chemin du succès, après quatre matchs (Ligue des Champions et championnat compris, sans victoire.