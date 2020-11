De Condé et Genk sont totalement surpris par le départ de Jess Thorup : "Une véritable désillusion"

Le Danois a décidé de quitter Genk et de rentrer au pays afin de devenir l'entraîneur principal de Copenhague. Un véritable coup de tonnerre chez les Limbourgeois qui ne s'attendaient pas à ce départ surprise de leur T1.

Alors que Genk remontait la pente, le club se retrouve dorénavant sans entraîneur. En effet, Jess Thorup a décider de rallier le FC Copenhague. Dimitri De Condé est visiblement très surpris par le départ du Danois. "Surtout parce que nous n'avons pas du tout reçu de signal concernant un départ", a expliqué le directeur technique du club à Het Laatste Nieuws. "L'agent de Jess Thorup m'a informé hier à 12h30 qu'il se rendait à Copenhague. Pour moi, ce fut une surprise totale".

Samedi, De Condé avait eu Thorup au téléphone. "Je savais qu'il était à Copenhague, mais on n'en a pas parlé du tout. Jusqu'à présent, ni les joueurs, ni le personnel, ni moi n'avons eu de nouvelles de Jess. Cela rend la situation un peu amère. Ce n'est pas bien qu'il parte. Mais surtout, la communication autour de l'affaire est ennuyeuse. J'aimerais entendre par moi-même ce qui l'a poussé à faire ce choix".

Le président de Genk, Peter Croonen, a déjà parlé à Thorup. "Hier dans l'après-midi, pour entendre cette confirmation. Mais sinon, personne. Ce matin, j'ai donc dû informer les joueurs et le staff. Ce n'est pas une situation agréable. Pour l'instant, c'est surtout la désillusion qui prévaut. Nous étions sur la bonne voie, surtout en termes de résultats. Il y a longtemps que nous n'avions pas obtenu 9 sur 9 et tout le monde se sentait bien avec Jess Thorup. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Il y a des joueurs qui sont très en colère, d'autres sont abasourdis et dans les prochaines 48 heures, nous allons avoir une réunion pour que tout le monde soit prêt pour le match de samedi"; a expliqué De Condé.

Genk doit maintenant chercher un nouveau T1. "Il y a des noms qui vont revenir sur la table maintenant. Nous verrons ensuite si nous pouvons trouver un accord avec un remplaçant digne de ce nom dès que possible".