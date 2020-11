Ca sent la fin pour Dele Alli à Tottenham

Certains clubs européens sont déjà sur les rangs.

Pisté par le PSG en fin de mercato, l'Anglais est finalement resté chez les Spurs, le président Daniel Levy ayant mis un veto à son départ en prêt.

Mais Dele Alli ne joue presque pas sous les ordres de José Mourinho, cette saison (2 matchs de Premier League seulement), et selon les informations communes du Daily Mail et du Daily Telegraph, il pourrait aller voir ailleurs cet hiver. Ce serait en tout cas le souhait du milieu de terrain de 24 ans, qui désirerait plaider auprès de ses dirigeants et de José Mourinho un prêt, pour trouver du temps de jeu à partir de janvier et avoir des chances de disputer l'Euro avec l'Angleterre l'été prochain.

Reste à savoir si les dirigeants de Tottenham accepteront cette fois-ci de lâcher l'Anglais, et si le PSG sera une nouvelle fois intéressé, après avoir recruté Rafinha (27 ans) gratuitement. D'autres clubs européens pourraient également s'intéresser à Dele Alli cet hiver.