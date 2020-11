Youssouph Badji a joué avec Bruges NXT...mais il n'y aura pas la moindre sanction !

L'attaquant Sénégalais a joué avec Bruges NXT alors qu'il a déjà été titulaire à 7 reprises avec le Club en D1A.

En cette saison 2020-2021, Bruges NXT joue pour la première fois en D1B. Cela a apporté par mal de modifications du règlement afin que cette situation ne tourne pas au rocambolesque. Par exemple, des joueurs de plus de 22 ans ne peuvent pas jouer avec cette deuxième équipe, ce qui empêcherait Bruges d'y faire jouer des joueurs qui n'ont pas le rythme des rencontres.

Un autre point de règlement a été acté: des joueurs qui auraient été titulaires à 5 reprises ou qui auraient disputé 15 fois 45 minutes ne pourrait pas être aligné en D1B. Ce week-end, contre le RWDM, Badji a été aligné alors qu'il a déjà été titulaire à 7 reprises avec les "A".

Cependant, il n'y aura pas de sanction et mieux pour Bruges, ils ont respecté le règlement. En effet, il est spécifié que le compte des matches joués avec les A serait fait à deux reprises: le 21 août et le 2 février. Cela veut dire que pour ne pas jouer , Badji aurait dû avoir joué ses 5 rencontres en tant que titulaire avant le 21 août (ce qui n'est pas possible car à cette date Bruges n'avait joué que 2 rencontres de championnat). Cela veut aussi dire que Badji pourra jouer avec Bruges NXT jusqu'au 2 février.