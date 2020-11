La sélection gantoise pour Belgrade: des absents et la surprise Coosemans

Colin Coosemans sera bien présent en Serbie pour le troisième match de la phase de poules d'Europa League.

C'était attendu, c'est confirmé: la Gantoise a décidé de remplacer Davy Roef par Colin Coosemans sur sa liste européenne. Le portier de 28 ans devrait donc être aligné d'entrée, jeudi soir, sur la pelouse de l'Etoile Rouge de Belgrade.

En plus de Sinan Bolat, suspendu et de Davy Roef, l'autre grand absent de la liste est Michael Ngadeu, lui aussi positif au coronavirus et en quarantaine. Wim De Decker et Franky Vanden Driessche, respectivement T1 et entraîneur des gardiens gantois, ne feront pas le voyage non plus.