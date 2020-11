Un autre entraîneur de Pro League pour succéder à Jess Thorup?

Déjà cité à Genk par le passé, l'Anversois serait le candidat numéro 1 pour succéder à Jess Thorup.

C'est Het Laatste Nieuws qui l'affirme: Marc Brys est le candidat numéro 1 pour succéder à Jess Thorup sur le banc du Racing Genk. L'actuel entraîneur d'OHL avait déjà été cité à Genk, notamment l'an dernier après le licenciement de Felice Mazzu. Mais cette fois, il y aurait un accord entre les deux parties.

Interrogé sur un possible départ pour un club du top le mois dernier, Marc Brys avait confié avoir à Louvain "tout ce dont un coach a besoin", mais avait tout de même laissé la porte entrouverte: "Je ne dis pas que ne vais jamais partir, car si demain on me fait une proposition phénoménale..." Cette offre phénoménale sera-t-elle celle du Racng Genk? Réponse dans les prochains jours.