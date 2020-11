Zinho Vanheusden opéré avec succès

Première étape franchie pour le capitaine du Standard.

Quatre jours après sa sortie sur blessure contre Ostende, Zinho Vanheusden, qui affirmait mercredi soir vouloir revenir "plus fort que jamais", a été opéré ce jeudi après-midi. Une intervention réalisée par le spécialiste Karl Lagae qui s'est déroulée sans accroc, comme le relate Het Laatste Nieuws.

Une première étape dans un long processus de récupération et de rééducation pour Zinho Vanheusden qui souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et qui ne rejouera plus cette saison.