Miguel Van Damme a retrouvé sa maison: "Je veux profiter de chaque instant"

"Les résultats ne sont pas ceux que j'attendais, mais je suis heureux d'être à la maison avec ma femme", a déclaré le joueur sur Twitter. Après quatre semaines de chimiothérapie, Van Damme pense que seul une avancé de la médecine pourrait le sauver.

"Ils essaient de me garder en vie le plus longtemps possible", avait déclaré Van Damme dans le programme "Vandaag" sur la VRT en octobre dernier. C'est la quatrième fois que le gardien du Cercle se bat contre la Leucémie.

Finally BACK HOME!!! The results were not what we expected but i am happy to be back home with my wife and my little friend. We will take day by day and i enjoy every second of it 💪🏻🙏🏼 #staypositive #nevergiveup pic.twitter.com/JYSIY5iPWQ