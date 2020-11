🎥 Milicevic a fêté ses grands débuts par un assist : "C'est mon premier match après huit mois"

Le milieu offensif a effectué ses grands débuts avec les Métallos ce samedi soir. Malgré un superbe assist, le Bosnien a vu son équipe chuter contre le Lierse au Pairay (1-3).

Seraing s'est incliné face au Lierse ce samedi soir (1-3). "Nous avons eu la maîtrise de cette rencontre pendant 80 minutes face à un adversaire qui évoluait très bas. Nous avons eu du mal à franchir les 16 derniers mètres", a confié Danijel Milicevic avant à l'issue de la rencontre. "Notre équipe joue bien au football, fait de gros efforts et évolue à une haute intensité comme une formation de D1A. Si nous avons perdu ce samedi soir, c'est parce que nous n'avons pas soigné les détails", a souligné le milieu offensif avant de les évoquer. "Ces détails : ce premier but sur penalty, nous concédons un corner juste avant qui aurait dû être évité. Le deuxième but, nous pouvons faire mieux aussi", a précisé l'ancien joueur d'Eupen et de La Gantoise.

Le Bosnien faisait ses grands débuts chez les Métallos ce week-end. "C'est mon premier match après huit mois. Je me sens en forme et ça revient. Il faudra sans doute un peu plus de temps pour que je sois à 100%. Je pensais être plus fatigué que cela, je suis content. Il me reste à prendre mes repères, retrouver ma vision du jeu et le toucher de balle. J'espère aider l'équipe le plus vite possible", a expliqué l'auteur d'un bel assist. "J'ai vu Georges qui arrivait derrière et je lui ai déposé le ballon, et on connait ses qualités de finisseur", a-t-il ajouté.

GOAL | Danijel Milićević avec un superbe assist pour Georges Mikautadze. đŸ’„



1ïžâƒŁ-1ïžâƒŁ #SERLIE

Seraing propose un jeu porté vers l'avant. "Cela me convient bien et c'est pour cela que j'ai signé ici. Le coach m'avait expliqué sa philosophie et c'est réellement agréable pour les joueurs offensifs comme moi", a conclu Danijle Milicevic.