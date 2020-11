Bixente Lizarazu conseille Antoine Griezmann

Le champion du monde 2018 n'est toujours pas parvenu à s'imposer au FC Barcelone.

Bixente Lizarazu n'est pas convaincu par l'aventure barcelonaise d'Antoine Griezmann. Pour le consultant de Téléfoot, l'attaquant français doit absolument quitter le FC Barcelone. "Il ne trouve pas sa place avec Leo Messi. Ils ne jouent pas ensemble. Et il ne trouve pas non plus de confiance avec les différents entraîneurs. Aucun n'a su le mettre dans les meilleures dispositions. Il est tellement impacté par tout ça qu'il n'arrive plus à jouer son foot", a analysé l'ancien joueur de l'équipe de France.

"Le cadre, le système, l'entraîneur ne lui conviennent pas au Barça. La solution, c'est de partir. (...) La situation a trop duré. Et attention, ça pourrait même avoir un impact pour l'équipe de France. Il ne doit plus s'infliger ces souffrances-là, il doit aller ailleurs. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de retrouver un meilleur environnement pour s'épanouir. C'est trop le bordel au Barça", a conclu Lizarazu.