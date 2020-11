Manuel Akanji lance déjà le match Belgique-Suisse : "Ce n'est pas vraiment une corvée pour nous"

L'international suisse évolue au Borussia Dortmund et connaît bien Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier.

La Belgique affronte la Suisse mercredi soir à Louvain dans le cadre d'un match amical. De quoi préchauffer avant les deux rencontres de Nations League prévue dans les prochains jours.

En conférence de presse, Manuel Akanji a déjà lancé le match : "Nous aimons affronter des grosses équipes comme la Belgique. Ce n'est pas vraiment une corvée pour nous".

Le joueur de Dortmund et coéquipier de Thorgan Hazard, Axel Witsel et Thomas Meunier, fait son retour en sélection après avoir manqué le dernier rendez-vous international suite à un test positif au coronavirus : "Je me sens bien. Je suis content d'être de retour".