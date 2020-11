Matchs amicaux : Walem et Chypre chutent en Grèce, la Turquie et la Croatie se neutralisent

Ce mercredi soir, plusieurs rencontres amicales avaient lieu avant les matchs de Ligues des Nations.

Grèce-Chypre 2-1

Tzolis (8e) et Giakoumakis (17e) ; Elia (58e)

Turquie-Croatie 3-3

Tosun (23e pen), Turuc (41e) et Under (58e) ; Budimir (32e), Pasalic (53e) et Brekalo (56e)

Albanie-Kosovo 2-1

Balaj (31e) et Uzuni (65e); Muriqi (85e pen)

Monténégro-Kazakhstan 0-0

Roumanie-Biélorussie 5-3

Mitrea (11e), Marin (20e pen), Nedelcearu (31e et 55e) et Puscas (44e) ; Kendysh (63e), Bakhar (80e) et Klimovich (90e)

Lituanie-Îles Féroé 2-1

Sirgedas (42e et 45e) ; Vatnhamar (90e)

Malte-Liechtenstein 3-0

Mifsud (5e), Borg (20e) et Farrugia (84e pen)

Saint-Marin-Lettonie 0-3

Brolli (32e CSC), Dubra (71e) et Gutkovskis (78e pen)

Bulgarie-Gilbratar 3-0

Tsvetkov (5e), Yomov (15e) et Iliev (45e)