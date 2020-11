Jordan Lukaku : "Les Diables Rouges, ce n'est pas un rêve, mais un objectif très réaliste"

Jordan Lukaku a rejoint l'Antwerp en toute fin de mercato mais n'a pas encore disputé la moindre minute avec le matricule 1 en championnat mais est monté en fin de rencontre (3 minutes de jeu) lors de la défaite contre LASK en Europa League.

L'Antwerp s'est fait prêter Jordan Lukaku par la Lazio et dispose même d'une option d'achat. Le premier objectif du joueur âgé de 26 ans est de devenir titulaire indiscutable au Great Old, et ce, le plus rapidement possible. Mais le back gauche et d'Anderlecht n'a pas non plus oublié les Diables Rouges.

De plus, il a pu voir que Roberto Martinez faisait confiance à des joueurs de Jupiler Pro League. "Ce n'est pas un rêve. C'est un objectif. Un objectif très réaliste", a déclaré Lukaku au Het Nieuwsblad.

Même s'il sera très difficile de décrocher une place pour les championnats d'Europe de l'année prochaine. "D'accord, le noyau est dense, mais je m'en fiche. Si je suis à nouveau là, je dois montrer que je mérite d'être dans les 23".

Une concurrence féroce sur le flanc

Malgré la concurrence féroce avec Carrasco et Thorgan Hazard entre autres, Lukaku pense avoir de bonnes chances. "Pourquoi pas ? Il y a beaucoup de concurrence, mais je ne vais pas rester là à m'apitoyer. Oh non, c'est là qu'il joue, et c'est là qu'il joue. Je dois juste faire mes preuves maintenant. Ces deux dernières années, je n'ai pas pu faire de réels progrès, car j'ai connu beaucoup de blessures et mon corps a subi. Mais maintenant, je suis de nouveau prêt", a lâché Jordan Lukaku.