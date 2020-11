Cristiano Ronaldo, un record absolu à aller chercher

Touché par le coronavirus, CR7 avait manqué une occasion de s'en rapprocher en octobre, il a repris sa marche en avant mercredi et voudra continuer sur son irrésistible lancée, samedi soir, contre la France.

Devenu centenaire début septembre, Cristiano Ronaldo n'a pas fini de faire trembler les filets avec le Portugal pour autant. Mercredi, et même s'il n'a joué qu'une mi-temps, le Portugais a profité de la large victoire de la Seleçao pour inscrire le 102e but de sa carrière internationale.

Déjà meilleur buteur de l'histoire de sa sélection et titulaire du record de meilleur buteur en Ligue des Champions, le Portugais n'est donc plus qu'à six buts d'un record tout aussi impressionnant: celui de meilleur scoreur de l'histoire avec une sélection, détenu par Ali Daei (109 buts avec l'Iran).

Pour combien de temps encore? Samedi, contre la France, puis mardi, en Croatie, CR7 aura deux occasions de faire fondre l'écart et il n'est pas du genre à les laisser passer...