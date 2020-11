Les Diables corrigent le faux-pas de Wembley et dominent l'Angleterre sans trembler

Les Diables Rouges, en cruise control face à une Angleterre peu inspirée, devront désormais finir le travail mercredi face au Danemark.

Si l'Angleterre n'arrive pas à Den Dreef dans une meilleure position, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même après s'être inclinée au Danemark : les Three Lions ont besoin d'un résultat chez nous pour continuer à y croire en Nations League, mais font face à des Diables Rouges presque au complet en l'absence d'Eden Hazard ... et qui ont à coeur de montrer ce que peut faire l'équipe A, après une prestation très critiquée des "réservistes" contre la Suisse.

À coeur également de corriger le faux-pas de Wembley face à une Angleterre pas forcément meilleure, et de prouver qu'ils peuvent se motiver pour les échéances de Ligue des Nations deux ans après le fiasco suisse. Mais c'est l'Angleterre qui tente de prendre les échanges à son compte d'emblée avec un déboulé de Kane qui met Witsel dans le décor. Celui-ci est planté, et la Belgique doit rentrer dans le match.

100% de réussite

Après quelques tentatives bâclées de construire, la Belgique pourra compter sur un brin de chance : Lukaku remise joliment pour Tielemans, qui voit sa frappe déviée tromper Jordan Pickford (10e, 1-0). L'Angleterre réagit immédiatement sur phase arrêtée : il faut une intervention de Lukaku sur la ligne pour éviter l'égalisation. En vrai patron, l'Intériste enguirlande sa défense.

L'Angleterre mettra un peu le pied sur le ballon, mais les espaces sont bouchés, notamment par un Jason Denayer XXL au coeur de la défense ; et dès le premier contre, la sanction tombe. KDB obtient un coup-franc aux 20 mètres, Mertens brosse et fait le break (2-0, 23e). Cette même sensation de maîtrise que les Diables avaient déjà pu montrer à Saint-Pétersbourg face aux Anglais nous saisit : calme, maturité - mais aussi réelle envie de garder le zéro, comme le hurle Courtois sur un corner : "On n'encaisse pas de but, les gars!".

Deux absents mercredi

Visiblement, le message est passé en seconde période : Toby Alderweireld, puis Thomas Meunier prennent un jaune fluo après une faute à l'entrée du rectangle. Après Witsel en première période, le latéral est le second joueur du Borussia averti ... et suspendu mercredi. On s'en réjouira dans la Ruhr, un peu moins dans le chef de Martinez.

Sur le terrain, pas grand chose à signaler en seconde période : moins maîtres dans le jeu et dans les sorties de balle, voire nonchalants, les Diables restent intraitables derrière - bien aidés par une Angleterre en manque de créativité offensive. Mais même les contres belges n'offrent rien, De Bruyne offrant la même prestation triste qu'à Wembley.

En route pour le Final Four

Service minimum donc en seconde période et globalement un service minimum tout court pour la 50e de Roberto Martinez : seule une troisième occasion à l'orée du quatrième quart d'heure, signée Lukaku, aurait pu alourdir le score et nous empêche de parler d'efficacité 100%. Les dernières minutes verront De Bruyne offrir un amour d'extérieur pour faire plaisir aux esthètes, mais le score ne bouge plus (2-0) ; il bouge cependant in extremis à Danemark-Islande, les Danois faisant 2-1 dans les arrêts de jeu pour nous forcer à finir le travail mercredi !