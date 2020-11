Le jour où John Bostock a refusé un contrat de 10 ans au FC Barcelone

Le milieu de terrain, passé par l'Antwerp et OHL, était considéré comme un futur grand en Angleterre.

En Belgique, tout le monde connait John Bostock ou presque. Passé par l’Antwerp, OHL, puis Lens et Toulouse, le milieu de terrain anglais est actuellement à la recherche d’un club.

Pourtant, lorsqu’il était âgé de 14 ans et qu’il était toujours à Crystal Palace, il a refusé une belle offre. "J’ai refusé un contrat de 10 ans au FC Barcelone", a déclaré Bostock dans un entretien avec la BBC. "Ronaldinho était mon joueur préfére, et ils m’avaient envoyé un poster signé de lui. Je l’ai encore chez moi. Il avait marqué : à John, de Ronadinho".

"J’avais plusieurs clubs européens qui étaient intéressés : Barcelone, le Real, l’inter, Manchester United, Chelsea. J’ai toujours voulu devenir le meilleur joueur du monde et gagner le Ballon d’Or. Je me suis toujours dit, en voyant Ronaldinho le remporter, que je devais le faire aussi, sinon ce serait un échec."

La suite fut malheureuse pourtant, même s’il a écrit l’histoire en devenant le plus jeune joueur à jouer pour Palace à l’âge de 15 ans et 287 jours. Il a ensuite pris la direction de Tottenham, où il n’a jamais percé. La suite, on la connait.