Maelhe défend Jess Thorup: "En tant que Danois, je le comprends"

Pour certains joueurs de Genk, le départ de Thorup n'est toujours pas digéré.

Il y a encore deux semaines, le KRC Genk était entraîné par Jess thorup, mais ce dernier a décidé de tout plaquer pour entraîner le FC Copenhague. Beaucoup de joueurs n'ont pas compris cette décision, mais pour Joakim Maehle c'est différent.

"En tant que Danois, je comprends ce choix, mais beaucoup de mes coéquipiers ne le comprennent pas car Genk est un grand club en Belgique", a déclaré Maehle dans BOLD. "Mais avec le Coronavirus, il est maintenant plus près de sa maison et à Copenhague, il a peut-être plus de chances de remporter un titre et jouer en Coupe d'Europe".

La stabilité à Genk n'est pas la marque de fabrique du club depuis quelques années: "Je joue à Genk deplus un peu plus de trois ans et j'ai connu 6 entraîneurs". En espérant que John Van Den Brom apporter quelque chose sur la durée.