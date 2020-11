Les quatre premiers qualifiés pour la CAN 2022

En plus du Cameroun, pays organisateur, et à deux journées de la fin des éliminatoires, quatre nations ont validé leur ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

À l'arrêt pendant plus d'un an, les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations ont repris la semaine dernière. Et plusieurs grandes nations du football africain en ont profité pour assurer leur qualification. Championne d'Afrique en titre, l'Algérie avait été le premier pays à se qualifier, lundi après-midi.

Le Sénégal de Krépin Diatta, le Maroc de Selim Amallah, resté en Belgique cette fois-ci, et la Tunisie ont également assuré le coup. Ils restent donc 19 places à prendre pour la CAN 2022, elles seront attribuées lors des deux dernières journées des éliminatoires, en mars 2021.