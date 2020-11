Spectacle en Europe: seul le Bayern fait mieux que le Beerschot

Nouveau venu en Pro League cette saison, le Beerschot de Hernan Losada a rapidement fait parler de lui, en s'installant dans le peloton de tête du championnat de Belgique.

Mais les performances du club anversois ont aussi attiré la curiosité étrangère. A l'image d'Opta qui s'intéresse ce mercredi aux statistiques impressionnantes de la meilleure attaque, mais aussi de la plus mauvaise défense du championnat de Belgique.

33 buts inscrits pour 30 buts concédés: on marque en moyenne 5,25 buts dans les matchs joués par le Beerschot cette saison, seules les rencontres du Bayern (5,43) font mieux, en Europe, depuis le coup d'envoi de l'exercice 2020-2021.

63 - L'équipe la plus spectaculaire d'Europe en ce début de saison est en Belgique, et c'est un promu. Retour en stat sur l'incroyable début de saison de Beerschot, meilleure attaque (33 buts) et pire défense (30) de Jupiler Po League. Prolifique.https://t.co/pWsprW3fxw pic.twitter.com/Ugq6oQ3rOM