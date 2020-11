Une défaite historique pour l'Allemagne !

Humiliée par l'Espagne (0-6) ce mardi en Ligue des Nations, l'équipe d'Allemagne a connu à Séville sa pire défaite dans l'ère moderne.

Il faut remonter à mai 1931 et une déconvenue contre l'Autriche (0-6) pour retrouver une débâcle de la Nationalmannschaft avec un écart de six buts.

Et si les Allemands ont déjà encaissé plus de buts dans une rencontre, avec une lourde défaite face à la Hongrie (3-8) lors du Mondial 1954, le champion du monde 2014 n'avait, depuis cette date, plus connu de telle humiliation. C'est désormais chose faite…