Joachim Löw et l'Allemagne, clap de fin ?

Le public allemand réclame la tête de Joachim Löw après l'élimination et surtout la gifle historique encaissée en Espagne.

On peut être champion du monde et avoir fait son temps : c'est en tout cas ce qu'a l'air de penser le public allemand après le "set" pris par l'Allemagne (6-0) sur la pelouse de l'Espagne en Ligue des Nations. Joachim Löw est critiqué depuis bien avant ce résultat, mais cette gifle semble avoir encore plus créé une fracture entre le sélectionneur et ses supporters : d'après une enquête des chaînes allemandes RTL et NTV, 66% des gens interrogés veulent voir Löw quitter son poste.

Le favori du public pour lui succéder est, sans surprise, le coach de Liverpool Jürgen Klopp, à 62%. Les autres noms évoqués sont ceux de Hansi Flick, Thomas Tuchel et Ralf Rangnick. La fédération allemande, cependant, a confirmé sa confiance en Löw, qui est sous contrat jusqu'en 2022.