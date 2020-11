Un ancien international anglais veut devenir entraîneur principal : "J'ai été assez clair"

Alors que Derby County a remercié son entraîneur la semaine dernière, Wayne Rooney espère devenir le coach principal du club anglais.

Le 14 novembre dernier, Derby County a annoncé le limogeage de son entraîneur, Philippe Cocu. Un départ qui fait logiquement naître certaines ambitions chez Wayne Rooney. En effet, l'ancienne Star de Manchester United veut prendre les commandes du club de Championship (D2 anglaise).

Présent en conférence de presse ce jeudi, avant la rencontre de son équipe prévue samedi face à Bristol, l'ancien international anglais n'a pas caché ses intentions dans des propos relayés par L'Equipe. "J'ai été assez clair ces dernières années concernant mon ambition de devenir entraîneur, en particulier quand on voit la réussite que connaissent Steven Gerrard, Frank Lampard et Scott Parker. Je sais que je suis au crépuscule de ma carrière. Nous devrons attendre et voir ce qui se passera à l'avenir."

Pour rappel, après avoir passé près de deux ans en MLS, aux États-Unis, le joueur de 35 ans a débarqué à Derby County en janvier dernier, dans un rôle d'entraîneur-joueur. Jusqu'à présent, le capitaine du club anglais dirige l'équipe en collaboration avec Liam Rosenior, Justin Walker et Shay Given.