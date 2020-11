Le KVK "sans pression" à Bruges

Yves Vanderhagehe espère prendre des points à Bruges, mais il estime que la pression n'est pas sur les épaules de ses joueurs.

Une victoire suivie d'une défaite et de deux partages, Courtrai reste sur un bilan mitigé. "Nous n'avons pas mal joué, mais on aurait dû prendre plus de points", estime le coach courtraisien.

Mais samedi, les Courtraisiens laisseront la pression sur les épaules brugeoises, Yves Vanderhaeghe espère que ça profitera à son équipe. "Si on crée la surprise samedi, ce ne sera que du bonus. On part donc à Bruges sans pression, mais avec le bonne mentalité. On rêve de faire un bon résultat et on verra où ça nous mènera."