De Ketelaere, back gauche d'un deuxième soir : "Je fais de mon mieux où le coach m'aligne"

Charles De Ketelaere était à nouveau aligné au back gauche à Dortmund, au vu des absences de Sobol et Ricca. Le jeune Diable Rouge n'est pas forcément des plus à l'aise à ce poste, mais fait le job.

S'il fallait une preuve supplémentaire de la mentalité irréprochable de Charles De Ketelaere (19 ans), la voilà : le jeune talent brugeois est aligné depuis deux matchs au poste de back gauche, avec un succès relatif. "Ce n'est pas ma position, je préfère jouer un peu plus offensif, mais je fais ce que le coach me demande et je le fais au mieux", reconnaît-il dans des propos relayés par le Nieuwsblad, au lendemain du match.

"Malheureusement, ce soir, Dortmund était juste trop fort. Plus forts dans les duels, avec la classe devant pour conclure. Le but sur coup-franc montre ça aussi. On savait que Dortmund était la meilleure équipe de la poule et que ce qu'on prendrait contre eux serait du bonus", se résigne De Ketelaere. "Et on perd deux fois lourdement. On doit apprendre quelque chose de ces matchs, de l'intensité que met Dortmund. Et maintenant, on doit appliquer ces leçons face à Mouscron, et gagner".