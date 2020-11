L'hommage émouvant de Dries Mertens

Le Diable Rouge a tenu à honorer la mémoire de la légende.

Dries Mertens avait posé ses valises à Naples en 2013, et a depuis écrit de très belles pages de l'histoire du club. Au point d'être entré dans le coeur des supporters, voir même de Diego, la légende en personne qui appréciait le Diable Rouge.

Ainsi, le Belge a également tenu à rendre un vibrant hommage au Pibe de Oro, qu'il a eu la chance de rencontrer : "Tu es la première chose qui m'était venue à l'esprit quand j'ai signé ici, il y a 7 ans. Porter ce maillot bleu signifiera encore plus à partir de maintenant. Naples a perdu une partie de son âme aujourd'hui. Tu as été et tu resteras une inspiration pour tous. Si mon nom a été placé à côté du tiens, je m'en excuse, je ne serai jamais à ta hauteur. Ce que tu as fait pour notre ville restera à jamais dans l'histoire. C'était un honneur de t'avoir rencontré. Mon idole pour toujours."