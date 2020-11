Une disette offensive pour Bruges? Clement botte en touche

Depuis quelques semaines, le Club de Bruges semble moins offensif qu'à l'accoutumée. Les Gazelles n'ont en effet pas vraiment eu droit au chapitre contre Dortmund et cela a été très laborieux contre Ostende et Courtrai.

Depuis le début de la saison, une ombre survole le Jan Breydel: celle d'un attaquant, d'un vrai numéro 9, qui a été annoncé tout l'été... sans jamais arriver. Depuis, dès que Bruges a des problèmes pour trouver le chemin des filets, tout le monde pointe du doigt Krmencik, Badji ou encore Okereke.

Ce vendredi en conférence de presse, Philippe Clement est revenu sur ce problème: "Nous sommes moins offensifs? C'est relatif. Nous sommes toujours la deuxième attaque du championnat. Est-ce que cela veut dire que je trouve que nous sommes au top? Non, absolument pas. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas bon non plus".

Une belle réponse de Normand de la part du coach des Gazelles. Ce samedi, sur la pelouse de Mouscron, Bruges devra être offensif mais surtout être plus dangereux collectivement que face à Courtrai. Sans ça, la désillusion pourrait être totale.