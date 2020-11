John van den Brom sous le charme: "C'était le chaînon manquant de cette équipe"

Il a passé près d'un an à l'infirmerie et il est pourtant déjà redevenu une pièce maîtresse de l'échiquier limbourgeois.

Le Racing Genk s'est installé en tête de la Pro League à la faveur d'une très large victoire au Cercle de Bruges. Un succès que les Limbourgeois sont entre autres allés chercher grâce à la prestation convaincante de Bryan Heynen dans l'entrejeu.

Titulaire pour la deuxième fois consécutive, le médian limbourgeois, qui était resté près d'un an sans jouer en raison d'une déchirure des ligaments, a rapidement retrouvé ses sensations. "J'avais déjà dit avant qu'il était peut-être le chaînon manquant de cette équipe. Il est très important", confirme un John van den Brom conquis.

"On voit tout de suite qu'il a une excellente lecture du jeu et qu'il peut aussi prendre le contrôle. Je suis vraiment très content de ses prestations." Et l'entraîneur néerlandais de Genk a même pu profiter d'une victoire acquise pour faire souffler un joueur qui revient de loin. "Après sa longue blessure, il vaut mieux l'épargner quand c'est possible."