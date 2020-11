Philippe Clement l'asssure: "On a manqué de créativité"

Depuis quelques semaines, le Club de Bruges a des problèmes offensifs. Philippe Clement se creuse la tête pour trouver des solutions.

Il n'y a eu qu'un seul but contre Courtrai, aucun ce samedi contre Mouscron: oui, le système offensif de Bruges pose question. En conférence de presse après la rencontre, Philippe Clement a analysé la rencontre de ses ouailles au Canonnier.

"Je ne veux pas parler de la mentalité, car elle était bonne", affirme Clement. "On a gagné beaucoup de duels au milieu, en défense et même en attaque. On a mis beaucoup de pression, on a eu le ballon. Mais dans les 16 mètres adverses, on n'a pas été précis. On a manqué de créativité".

La question est de savoir si cela manque de créativité individuelle ou de créativité collective: "C'est plus un problème individuel. Collectivement, nous avons joué entre les lignes, ce qui n'était pas si facile face à un tel bloc si bas. Dans nos phases de jeu, il nous a manqué la prise de décision: faire le bon choix entre le tir et la passe, faire le bon centre, la bonne passe. Cela nous a manqué".

Philippe Clement met donc la pression sur ses joueurs. Le jeu que son équipe propose est donc suffisant pour faire la différence et le dernier geste fait défaut. Et cela, c'est la responsabilités de ses joueurs. A bon entendeur...