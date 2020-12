Le Sporting de Charleroi vit "des moments difficiles": "On doit rester solidaires"

Karim Belhocine admet que le SPorting traverse une petite crise depuis quelques semaines, mais il a entière confiance en son groupe pour redresser la barre.

Après La Gantoise et Eupen, c'est donc Waasland-Beveren qui a fait mordre la poussière au Sporting de Charleroi. Trois défaites de rang en championnat? C'est une première depuis l'arrivée de Karim Belhocine sur le banc hennuyer et le T1 des Zèbres admet que la période est compliquée: "On vit des moments plus difficiles, il faut savoir le reconnaître."

Une période où rien ne semble aller dans le bon sens pour son équipe. "Il y a des moments dans le football où ça tourne un peu moins bien, vous avez des occasions, mais le ballon ne roule pas dans votre sens. Et ça entame votre confiance. Vous tentez moins de choses, vous réussissez moins de choses. C'est ce qu'on connaît pour l'instant. On a moins de réussite dans les deux surfaces et c'est là-dessus qu'on va devoir travailler."

Il est clair qu'il va falloir réagir, tous ensemble

Mais, malgré les défaites qui commencent, les buts et les clean sheets qui sont plus rares, Karim Belhocine a toujours confiance en son groupe et dans la force mentale et collective de ses troupes. "Il est clair qu'il va falloir réagir et que c'est tous ensemble qu'on devra le faire", insiste le Français.

"Mais notre avantage c'est d'avoir un bon groupe", ajoute-t-il dans la foulée. "Le plus important pour nous, pour les joueurs, pour le groupe et pour le staff, c'est d'analyser ce qui ne va pas, d'être solidaires, de travailler encore plus dur et, surtout, de garder cette confiance en soi qui fait qu'un footballeur peut se surpasser et passer outre des moments un peu plus difficiles comme celui qu'on vit en ce moment."

Les Zèbres y parviendront-ils à court terme, histoire de rapidement stopper l'hémoragie? Début de réponse, lundi prochain, au Mambourg, contre Courtrai.