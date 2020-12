Laurent Demol et le RWDM, c'est fini !

La défaite de ce week-end aura été celle de trop pour Laurent Demol, qui a été licencié par le RWDM.

Plus que le résultat, ce sont peut-être la manière et les chiffres qui ont pesé dans la balance : le 4-0 pris par le RWDM à Lommel ont coûté son poste à Laurent Demol, a annoncé le club de Molenbeek ce mercredi. "Après une longue réunion entre la direction du club et notre T1 Laurent Demol, il a été décidé de mettre fin à notre collaboration. Nous tenons fermement à remercier Laurent pour tout le travail réalisé depuis le début de cette saison qui est, ne l’oublions pas, dans les circonstances actuelles, très difficiles à tous points de vue", lit-on dans le communiqué du RWDM.

À quelque chose malheur est bon : c'est Fred Stilmant qui reprendra ce poste de T1, qui lui était initialement réservé après la montée de D1 Amateurs en D1B, mais que l'ancien coach de Rebecq n'avait pas pu occuper faute des diplômes nécessaires. Désormais en possession du précieux sésame, Stilmant va pouvoir découvrir le niveau professionnel en tant qu'entraîneur principal, lui qui était T2 de Laurent Demol.