Jonathan David revient sur son adaptation difficile à Lille

L'ancien Buffalo est passé par des semaines voir des mois difficiles à Lille. Il est revenu sur cette période avant l'Europa League.

Avant le match entre Lille et le Sparta Prague jeudi soir, lors de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue Europa, Jonathan David s'est exprimé en conférence de presse sur ses premiers pas compliqués avec le club nordiste.

Recruté l'été dernier pour 27 millions d'euros, l'attaquant canadien de 20 ans a dû attendre le succès contre Lorient (4-0, 11e journée de Ligue 1), le 22 novembre dernier, pour ouvrir son compteur. "J'ai été soulagé. Comme attaquant, on veut marquer à chaque match. C'est sûr que j'attendais ce but depuis longtemps. Cela m'a fait du bien, j'étais très content."

L'ancien avant-centre de La Gantoise avoue n'avoir jamais gambergé en dépit de ses débuts difficiles dans le Nord. "Je n'ai pas douté. Je savais que j'avais toujours les qualités pour marquer. Je savais que c'était une période difficile. Je me suis dit que ça allait passer à un moment. Je me suis dit que je devais continuer à travailler, peut-être avoir un peu de chance. Je savais que l'occasion allait venir et que je devais la prendre. Il fallait rester positif et confiant." Toutes compétitions confondues, le bilan comptable du numéro 9 lillois se limite à un but en seize matches depuis le début de la saison 2020-2021.