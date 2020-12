🎥 Nouveau but de l'inarrêtable Lukaku et victoire de l'Inter contre Bologne

C'est déjà le huitième but du Diable Rouge avec l'Inter en Serie A !

L'Inter Milan n'a pas tremblé face au Bologne de Sinisa Mihajlovic. Les Interistes se sont imposés 3-1 grâce notamment à un nouveau but de Romelu Lukaku. L'attaquant est désormais deuxième meilleur buteur du championnat avec Cristiano Ronaldo et ses huit roses.

Le Belge a fait parler sa force en se débarrassant du marquage de Tomiyasu (ex-STVV) pour ouvrir le score à la 16e minute de jeu. Peu avant la fin de la première mi-temps, Hakimi permettait à l'Inter de doubler la mise.

En seconde période, Bologne redonnait du suspense à la rencontre grâce à un but de Vignato à la 67e. Mais trois minutes plus tard, Hakimi inscrivait son deuxième goal de la soirée et permettait à l'Inter de se mettre définitivement à l'abri.

DOUBLÉ | Achraf Hakimi a inscrit deux buts de son mauvais pied face à Bologne ! 🇲🇦🔥#InterBologna pic.twitter.com/KDsmGTeee6 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 5, 2020

Avec 21 points, l'Inter revient désormais à la deuxième place du classement et n'est plus qu'à deux longueurs de l'AC Milan qui trône en tête avec 23 unités avant de se déplacer à la Sampdoria.