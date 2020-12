Agbadou a offert la victoire aux Pandas: "J'essaie de marquer à chaque match"

Au terme d'un match spectaculaire qui aurait pu se terminer par une pluie de buts, Eupen est reparti du Kiel avec les trois points. Emmanuel Agbadou n'est pas étranger à la victoire des siens.

Buteur à la demi-heure, Emmanuel Agbadou a donné un avantage définitif à son équipe, lui qui était aligné au poste de médian défensif en lieu et place de Kayembe, blessé. "J'ai déjà joué à cette position en Tunisie, mais jamais en Belgique. On sait qu'il y a une différence de niveau entre les deux pays. On peut donc dire que c'était une première pour moi".

Au final, c'était une rencontre très compliquée pour les Pandas sur la pelouse du désormais ex-leader du championnat. "C'était un match compliqué pour toute l'équipe, mais nous nous sommes battus comme des Lions. Je rends grâce à Dieu pour cela. On ressort avec la victoire c'est le plus important et mon but l'est aussi. Lors de chaque rencontre, j'essaie de marquer".

Le plus important pour lui, en tant que joueur défensif, c'est aussi de voir que son équipe n'a pas encaissé: "Nous avons eu beaucoup d'occasions, mais le plus rassurant c'est que nous n'avons pas encaissé. Faire le clean-sheet c'est toujours important".