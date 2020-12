Genk invaincu en JPL depuis 9 rencontres : "Le départ d'Hannes Wolf nous a libérés"

Hannes Wolf était ur le banc du Racing Genk au début de la saison avant d'être remercié suite aux résultats et performances jugés trop faibles.

Le départ de l'Allemand semble avoir lbéré le groupe. C'est en tout cas ce qu'évoque Paul Onuachu : "Son départ était comme une libération pour nous. Depuis, nous nous sentons plus libres et plus confiants", confiait le buteur dans les colonnes de De Zondag

"Même si vous commettez une erreur, vous continuez à jouer en gardant confiance, car vous savez que personne ne vous criera dessus parce que vous avez fait une erreur. C'est ce qui a vraiment changé : le groupe joue maintenant avec plus de confiance et libéré. Wolf poussait assez fort, et cela a provoqué pas mal de stress et de nervosité pour pas mal d'entre-nous."

Wolf avait été remplacé par Jess Thorup, parti quelques semaines plus tard un peu précipitamment pour le FC Copenhague.

Genk a ensuite nommé John van den Brom et pour le moment, les choses vont très bien. Le Racing est remonté à la 2e place qu'il partage avec le Beerschot (28 points) et Onuachu trône actuellement en tant que meilleur buteur de la Jupiler Pro League.