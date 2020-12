John van den Brom ne veut pas parler de titre : "Nous sommes à peine à mi-chemin"

Sept victoires d'affilée : record battu pour un Racing Genk transformé, d'abord par Jess Thorup, dont le travail est poursuivi par John Van Den Brom. Le Racing Genk est en tête et peut à nouveau rêver.

Genk et l'Antwerp ont offert un sacré spectacle ce dimanche (4-2) et les Limbourgeois ont méritoirement pris la tête du classement de D1A après leur septième victoire consécutive. "J'ai vu deux équipes qui jouaient pour gagner. Après la déception du premier but, j'ai vu un Genk qui a redressé la tête. Nous avons essayé de reprendre le match en mains et ça a marché", se réjouit John Van Den Brom après le match.

"On reçoit en effet un cadeau de la part de l'adversaire sur le 3-1, mais on ne panique pas au 3-2, et on parvient ensuite à aller mettre ce quatrième but libérateur". Van Den Brom, champion avec Anderlecht, sait ce que c'est que se battre pour le titre en Jupiler Pro League. "L'Antwerp et nous sommes les équipes jouant le mieux au foot pour le moment, mais le football est un sport d'instantanés. Nous ne sommes même pas à mi-chemin, on ne va pas se mettre à crier qu'on sera champions", relativise le Néerlandais.