Stijn De Smet accroche définitivement ses crampons 

Le milieu de terrain compte près de 156 matches sous les couleurs de Courtrai.

En 2019, Stijn De Smet avait rejoint l'équipe amateur du SKV Zwevezele. Plus d'un an plus tard, le milieu de terrain de 35 ans met un terme à sa carrière de joueur.

Stijn De Smet a fait sa percée au haut niveau, durant la saison 2003-2004 au Cercle, le club où il a été formé depuis l'âge de 12 ans. Une carrière prometteuse lui était prédite et il avait fait les beaux jours du Cercle aux côtés notamment de Tom De Sutter.

Mais une grave blessure à la cheville a stoppé sa progression. Il avait tout de même refusé des offres du PSV ou encore de l'AZ, et opté pour une aventure à La Gantoise.

Mais la déception était au rendez-vous et De Smet se relançait à Courtrai où il est devenu incontournable avec près de 156 sélections. Il quittait le KVK pour Roulers gratuitement en 2018.