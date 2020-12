Ivan Leko: "Tottenham mérite sa victoire, mais on a réussi une fantastique phase de poules"

L'Antwerp n'a pas eu la même réussite qu'à l'aller sur la pelouse des Spurs, mais la mission des Anversois est malgré tout accomplie.

Assuré de sa qualification avant la rencontre, l'Antwerp espérait au moins arracher, à Tottenham, le nul qui aurait permis au Great Old de conserver la première place du groupe. Ca n'a pas été possible. "On a fait une bonne première mi-temps, on voulait amener du danger, mais c'était difficile", estime Ivan Leko au micro de Sporza.

"Une bonne première mi-temps... mais Tottenham mérite sa victoire"

Surtout que les Spurs n'ont pas pris cette rencontre à la légère. "On a senti dès la première minute qu'ils étaient très motivés pour aller chercher la victoire. En principe, on se crée plus d'occasions, mais je suis satisfait de la première mi-temps. Après, il y a eu ce coup-franc de Gareth Bale... Je pense que Tottenham mérite sa victoire."

Mais ça ne gâche rien pour les Anversois et certainement pas le bilan d'une très belle phase de poules. "Cela a été fantastique et maintenant nous devons penser à la suite", conclut Leko. La suite, c'est un nouveau choc en championnat, contre le Club de Bruges dimanche. Et le tirage au sort des seizièmes de finale de l'Europa League, évidemment, qui aura lieu lundi prochain.