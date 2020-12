Le "G5", Paul Gheysens (Antwerp) en a assez : "Ils décident de tout à cinq"

La notion de "G5" a-t-elle encore un sens dans le football belge de 2020 ? Paul Gheysens, président de l'Antwerp, ne le croit pas.

Le propriétaire du Great Old n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer ce fameux "G5", à savoir les cinq plus grands clubs historiques du pays, qui gèrent selon lui le football belge à leur avantage personnel. "Ils décident de tout à cinq. On appelle ça le G5 et je ne sais pas pourquoi", se demande-t-il sur Sports Weekend.

"Ils prennent des décisions au nom de tous les clubs et s'ils veulent qu'un petit club vote dans leur sens, ils y envoient un joueur", accuse Gheysens. "Ca ne va pas". L'Antwerp, qui joue les premiers rôles en Belgique depuis quelques saisons, ne fait pas partie du G5, composé de Bruges, Anderlecht, Gand, Genk et du Standard. Une hiérarchie bousculée ces dernières années par, notamment, Charleroi et l'Antwerp.