Abdoulaye Diaby bientôt de retour en Belgique ?

L'attaquant âgé de 29 ans avait quitté la Belgique en 2018 pour rallier le Portugal et le Sporting Lisbonne. Il pourrait faire son retour en Jupiler Pro League dès cet hiver.

Abdoulaye Diaby a laissé de très bons souvenirs en Belgique après ses passages à Mouscron (2014-2015) et surtout au Club de Bruges (2015-2018) avec qui il a été champion. L'international malien (24 capes et 7 buts) avait ensuite rejoint le Sporting Portugal durant l'été 2018 avant d'être prêté à Besiktas l'année d'après. Cet été, il était suivi par plusieurs clubs belges, mais avait finalement décidé de rallier Getafe.

En Liga, l'ancien Brugeois cire le banc et n'a disputé qu'une seule rencontre jusqu'à maintenant. Une situation qui pourrait pousser l'attaquant à faire ses bagages. Une opportunité pour plusieurs formations de D1A qui étaient intéressées par le joueur il y a quelques mois. Le Club de Bruges, le Standard de Liège, Anderlecht et l'Antwerp le suivaient de près et pourraient donc passer à l'attaque cet hiver.