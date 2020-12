Genk aurait déjà trouvé le successeur de Joakim Maehle

Ce mardi soir, Genk a annoncé le départ de son latéral Joakim Maehle pour l'Atalanta Bergame pour un montant de 11 millions d'euros, voire 15 avec les divers bonus prévus.

Genk a déjà ciblé et trouvé le successeur de Maehle en la personne d'Angelo Preciado, comme le relatent les médias équatoriens. Le club limbourgeois a débuté les pourparlers avec Independiente del Valle pour transférer son back droit âgé de 22 ans.

En 2019, le défenseur a remporté la Copa Sudamericana avec son club, l'équivalent de l'Europa League en Amérique du Sud. Il a également fait ses débuts en équipe nationale en 2018. Le Racing Genk espère conclure l'affaire bientôt, mais ce ne sera pas facile. Après le départ de Maehle, le prix demandé pour Preciado a soudainement grimpé en flèche. De plus, Genk doit faire face à la concurrence de cadors sud-américains comme Boca Juniors et River Plate en Argentine, et aussi Flamengo et Palmeiras au Brésil. Toutefois, Preciado serait prêt à tenter l'aventure en Europe et ne dirait pas non à Genk.

Affaire à suivre...