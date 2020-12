Vincent Kompany veut voir un autre Anderlecht qu'au match aller

Vincent Kompany n'a pas oublié le match aller contre le Beerschot et il attend une autre prestation de la part de ses troupes.

Il faudra avant tout que ce duel entre Mauves ait lieu: les joueurs du Beerschot attendent encore les résultats de leurs derniers tests Covid. "Mais je ne me préoccupe pas trop de ça, on s'entraîne avec l'intention de jouer ce match", insiste Vincent Kompany.

Une rencontre qui ne sera pas simple, les Anderlechtois en sont conscients. "Le Beerschot est une équipe dangereuse, qui crée beaucoup de dangers et qui encaisse beaucoup. Mais sur ce dernier point, Hernan Losada aura beaucoup travaillé."

Le match aller n'avait en tout cas pas souri aux Bruxellois et Vincent Kompany s'en souvient. "Toutes les équipes évoluent durant la compétition, mais oui, on veut montrer un autre visage. Je me souviens à quel point j'étais fâché après le match aller."