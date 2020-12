Malines toujours sans son coach pour le match de la peur, mais une bonne nouvelle est annoncée

Cependant, de bonnes nouvelles sont venus de derrière les casernes.

Alors qu'il a déjà manqué la reception de Bruges et le déplacement à OHL, Wouter Vrancken ne sera pas non plus sur le banc de Malines pour la réception de Mouscron.

Le coach des "Kakkers" est toujours testé positif au Coronavirus, comme quelques membres de la direction. Ce sera une nouvelle fois son T2 Sven Swinnen qui sera à la direction de l'équipe.

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun cas supplémentaire dans l'équipe, cela veut dire que l'équipe sera au complet pour la réception des Hurlus.