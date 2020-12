Plusieurs semaines d'absence pour Gabriel (Arsenal)

Les Gunners ont officialisé l'absence de leur défenseur Gabriel, qui a été identifié comme cas-contact de Covid-19 et devra donc se placer en quarantaine. Il manquera les trois prochaines rencontres de Premier League. David Luiz et Willian, tous deux ex-Chelsea, sont tous deux absents ce samedi face à Chelsea.

🗞 Updates on the following players…



Gabriel - COVID close contact, now isolating and will miss the next three matches



David Luiz and Willian - both are unwell but have both recently tested negative



We will continue to monitor, support and assess their conditions