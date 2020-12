Le favori à la présidence du Barça promet le retour d'une légende aux manettes

La course à la présidence du FC Barcelone est en cours, et le grand favori Victor Font promet le retour d'une légende du club.

Victor Font a ainsi publié son organigramme sportif idéal en cas de victoire dans la course à la présidence du FC Barcelone, et à la tête de son projet, il veut placer le duo Xavi - Jordi Cruyff. Au-dessus dans la hiérarchie, il placerait Juli Lopez en tant que directeur général. Cependant, ni Xavi ni Cruyff ne seraient entraîneurs du Barça : le premier serait "manager général" et le second directeur sportif, Ronald Koeman restant T1.