Sergio Ramos: un refus de prolonger, le PSG, Lionel Messi

L'emblématique défenseur du Real Madrid aurait lâché une bombe à son président.

En fin de contrat en juin, Sergio Ramos (34 ans, 16 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) ne sait toujours pas s'il poursuivra son aventure au Real Madrid, débutée en 2005. Une chose est sûre, le défenseur central ne va pas hésiter à tester le marché. A ce sujet, le Paris Saint-Germain fait partie des destinations potentielles pour l'Espagnol.

El Chiringuito a d'ailleurs lâché une petite bombe lundi soir. D'après la vedette de l'émission, Josep Pedrerol, l'Ibère n'a pas écarté l'idée d'évoluer au sein du club de la capitale française. Celui-ci a refusé la dernière proposition de la Maison Blanche, qui lui a soumis un nouveau bail de deux années, avec un maintien de son salaire de 12 M€ pour la première saison mais une baisse de 10% de ses émoluments en 2022-2023. Une offre, qui même si elle est belle, jugée insuffisante par le capitaine madrilène, conscient qu'il se retrouve en position de force et dont l'intérêt est de temporiser.

En parallèle, le journaliste espagnol a révélé le contenu d'une discussion que le capitaine merengue a eu avec son président, Florentino Pérez. "Au PSG, on me dit qu'on va faire une grosse équipe avec Messi et moi", aurait glissé le champion du monde 2010 à son patron. Un scénario loin d'être irréel quand on sait que Paris recherche un défenseur central de niveau international alors que les dirigeants travaillent déjà sur la venue de Lionel Messi, également en fin de contrat au FC Barcelone et qui n'a jamais caché son souhait de retrouver Neymar.