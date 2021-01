Le football amateur dans une impasse : "Attendre plus longtemps? Ca n'a pas de sens"

Aujourd'hui, le comité de concertation se réunit. Encore une fois, aucun assouplissement des mesures n'est attendu et c'est une mauvaise nouvelle pour le football amateur. Comme annoncé hier, ils sont presque prêts à jeter l'éponge.

Il est peu probable que le comité de concertation annonce des mesures plus fortes, mais aucun assouplissement ne sera fait non plus. "Je ne m'attends pas à une suspension à long terme du football amateur avant le 1er avril environ, mais je doute que nous puissions démarrer début février", déclare le président de Voetbal Vlaanderen, Marc Van Craen, à Het Nieuwsblad.

Une décision de Voetbal Vlaanderen pourrait suivre la semaine prochaine. "Cela ne devrait pas prendre trop de temps. Si nous devons attendre longtemps, cela n'a pas de sens de continuer la compétition. Supposons que nous redémarrions, les cas de coronavirus peuvent toujours apparaître. Les matchs qui tombent à l'eau en conséquence doivent également être reportés".