Un défenseur de Nîmes pisté par le Standard ?

Le Français est libre en fin de saison et le club liégeois pourrait sauter sur l'occasion.

Avec des moyens économiques limités, le Standard cherche des solutions à bas coût pour renforcer son noyau. Selon les infos de RMC Sport, les Rouches seraient sur la piste du défenseur de Nîmes Loïck Landre.

Le défenseur de 28 ans, formé au PSG et passé par Lens et Genoa, est en fin de contrat avec le club de Ligue 1 et serait autorisé à discuter avec d'autres clubs en vue du mercato estival. Les dirigeants liégeois auraient effectué une approche concrète mais ils ne sont pas les seuls. Toronto aimerait aussi s'attacher les services du joueur qui est évalué à deux millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt.